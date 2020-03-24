اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين لسرقة المواطنين بالإسكندرية بأسلوب الخطف

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:31 م
حبس 3 عاطلين لسرقة المواطنين بالإسكندرية بأسلوب الخطف حبس - ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار خالد الأحوال، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مكافحة جرائم السرقات، أكدته تحريات إدارة البحث الجنائى، بقيام ثلاثة عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف بإستخدام سيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، باستخدام السيارة محل الضبط، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

 

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

سرقه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. الإسكندرية تشن الحرب على الأسواق وأماكن التجمعات.. المحافظ يأمر بإغلاق الأسواق الأسبوعية "سوق الجمعة وسوق الحمام".. ويقود حملة على سوق زنانيرى والمنشية وشيديا.. وغرامة 10 آلاف جنيه لقاعة أفراح مخالفة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:00 م

ميناء الإسكندرية يعقم سفينة قادمة من روسيا تحمل عربات سكة حديد.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:11 م

صور.. ميناء الإسكندرية يستقبل أول عربة سكة حديد نموذج من العربات الروسية للسكة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:47 م

صور.. تكثيف حملات النظافة وتعقيم الصناديق بالإسكندرية لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:46 م

صور .. إغلاق مصنع مخالف للشروط البيئية وبدون ترخيص شرق الإسكندرية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة