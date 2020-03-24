حبس إخوانى 15 يوما وإحالة آخر للجنايات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

سوهاج - عمرو خلف

أمرت النيابة الكلية بسوهاج، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بحبس "م.أ" من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، بدائرة قسم ثانى سوهاج لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت النيابة العامة بسوهاج تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد وجهت للمتهم بدائرة قسم ثانى سوهاج تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

وفى سياق متصل، أمر المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، إحالة المتهم "ح.ت" من عناصر الإخوان إلى محكمة الجنايات وتحديد جلسة لبد محاكمته بدائرة قسم ثانى سوهاج.

كانت النيابة العامة بسوهاج تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج قد وجهت للمتهم بدائرة قسم ثانى سوهاج تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

وفى ذات السياق، قررت محكمة جنح سوهاج إخلاء سبيل "أ.ص" من عناصر الإخوان بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامه بالانضمام الى جماعة إرهابية.

كانت النيابة العامة بسوهاج تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد وجهت للمتهم بدائرة قسم ثانى سوهاج تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنح والتى قررتإاخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه .