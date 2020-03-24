اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز العاشر من رمضان يشن حملة مكبرة لإزالة العشوائيات بالمدينة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:59 م
جهاز العاشر من رمضان يشن حملة مكبرة لإزالة العشوائيات بالمدينة ازاله الاشغالات بالمدن الجديده
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة مكبرة لإزالة العشوائيات بالمدينة، شملت مناطق المجاورة الـ 14 "كور هاوس" بالحى العاشر – المجاورة 59 بالحى الثامن – إبنى بيتك بالحى الثانى عشر، وذلك بالاشتراك بين إدارات الأمن والإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وأضاف المهندس خالد شاهين، أن الحملة أسفرت عن إزالة عدة بناءات عشوائية وحظائر طيور وزراعات عشوائية وبلكونات مخالفة خارج خط التنظيم ورفع أبواب صاج من وحدات "إسكان اجتماعى"أثناء الشروع فى فتح محال بالحى العاشر، ورفع الإشغالات الموجودة  بمنطقة إبنى بيتك بالحى الثانى عشر وتمشيط جميع طرق وشوارع المدينة.

وأكد المهندس خالد شاهين استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات لتشمل أحياء المدينة كافة، وأنه لا تهاون مع المخالفين، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على مسئولى لجنة الإزالات بالجهاز بضرورة المتابعة الدورية لما تم إزالته من مخالفات خلال الحملة لمنع عودة المخالفين والقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

من جانبه أوضح المهندس محمد حلاوة، مسئول الإزالات بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الحملة جاءت بعد اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للتنفيذ، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الإدارات المختصة بالجهاز والجهات الأخرى لسرعة إزالة أى مخالفات بالمدينة.

كان جهاز العاشر من رمضان، برئاسة المهندس خالد شاهين رئيس الجهاز والمشرف على جهاز خليج السويس، قد واصل المرور علي جميع أحياء ومجاورات المدينة، وتم رفع جميع الإشغالات والمخالفات أمام المحلات الغير ملتزمة.

وحرص قسم إدارة الإشغالات بجهاز العاشر، برئاسة المهندس محمد حلاوة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالشرقية، برئاسة اللواء أحمد ذكي، نائب مدير أمن الشرقية، علي مصادرة الشيش من الكافياهات.

 


وزاره الإسكان

جهاز العاشر من رمضان

مدينه العشر من رمضان

ازاله مخالفات البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة