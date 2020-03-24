جهاز العاشر من رمضان: تعقيم 30 محطة مياه شرب وصرف صحى لمواجهة كورونا

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إن الجهاز يواصل حملات اليومية لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية بصفة مستمرة، وتم تعقيم وتطهير 15 محطة صرف صحى بالروافع و15 موقع مياه بالمواد المعقمة وهى الكلور، وذلك كإجراء احترازى للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن جهاز العاشر من رمضان، قد قام بغلق 18 بلدى و15 كافيه، ومصادرة 615 شيشة و670 كرسى لإشغال الطريق، كما تم غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية بأنحاء المدينة، كما تم الأسواق بالمجاورات 14 و15 و30 و54 والحى 15 والحى 16، كما تم فض جميع التجمعات البسيطة سواء خلف العمارات أو على نواصى الشوارع والطرق الرئيسية.

وشارك فى الحملات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، متمثلة فى فرقة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جهاز العاشر للتنمية، و المهندس محمد حلاوة، رئيس إدارة الإشغالات.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا فى نطاق اختصاصه، بالتنبيه على أصحاب المحال العامة والمقاهى والكفيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وغلق قاعات الأفراح وإلغاء سردقات العزاء.

وفى سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية العديد من الأسواق وما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .