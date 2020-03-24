جنيفر هالر الأولى .. تجربة لقاح كورونا على مئات المتطوعين الشهور المقبلة

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى تقرير لها اليوم، أن هناك تجارب تجرى حاليا فى العالم للتوصل للقاح يحمى من فيروس كورونا، حيث إنه في الوقت الذي يدمر فيه الفيروس التاجي العالم، يعمل الخبراء على مدار الساعة لتطوير اللقاحات وتجربة الأدوية في محاولة يائسة لاحتواء المرض، وقد بدأت "جينيفر هالر"، أول شخص فى العالم يتم تجربه لقاح لفيروس كورونا عليه.



السباق من اجل التوصل للقاح

كانت هذه اللحظة الأسبوع الماضي، عندما أصبحت جينيفر أول شخص يتم حقنه بلقاح تجريبي يأمل العلماء أن يساعد في منع الأوبئة المستقبلية لفيروس كورونا Covid-19 القاتل.

وقالت والدة جينيفر، 43 سنة، من سياتل: "نشعر جميعًا بالعجز الشديد، لكن هذه فرصة رائعة بالنسبة لي لفعل شيء ما ،على مدى الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن يسجل مئات الأشخاص الآخرين بما في ذلك العديد في المملكة المتحدة، لاجراء التجربة عليهم مثل جينيفر.

وقالت الصحيفة، أصبحت جينيفر هالر أول شخص يتم حقنه بلقاح تجريبي يأمل العلماء في أن يساعد في منع الأوبئة المستقبلية لفيروس كورونا 19 القاتل.

يعد هذا جزءًا من جهد عالمي، حيث يجمع البحث خطوات جديدة لاكتشاف فيروس كورونا Covid-19 وعلاجه والوقاية منه، سيحصل البعض، مثل جينيفر، على لقاحات تحتوي على فيروسات تشبه كورونا (وإن كانت غير ضارة) يتم حقنها في مجرى الدم لمعرفة ما إذا كان من الممكن تدريب أجهزتهم المناعية على التعرف على الفيروس وتدميره.

وقالت الصحيفة، أنه من المحتمل أن يصاب البعض الآخر عن عمد بردود فعل أضعف من فيروس كورونا، ويعطون مجموعة متنوعة من الأدوية لمحاولة إيقاف مساراتها.

ولكن ماذا يعني أن تقدم جسدك للاستكشاف العلمي في المعركة ضد الفيروس؟

في المملكة المتحدة، أحد المراكز التي تقود القتال ضد فيروس كورونا ، وهي وحدة خاصة تمتلك 24 سريرًا مقرها في وايت تشابل، شرق لندن، حيث كان العلماء على مدار الثلاثين عامًا الماضية يجرون أبحاثًا حول فيروسات البرد والإنفلونزا فيها، وهو المرفق البحثي الوحيد من نوعه في أوروبا، وواحد من 4 فقط في العالم، مجهز لحجر المرضى لمدة أسابيع في وقت يتعرضون فيه لفيروسات شديدة العدوى.

ويقتصر المتطوعون على غرفة واحدة على مدار 24 ساعة في اليوم لمدة أسبوعين، ويخضعون للاختبار على مدار الساعة من قبل متخصصين صحيين يرتدون ملابس واقية.

أعلنت الشركة عن خطط لتوظيف مئات المتطوعين الأصحاء خلال الأشهر القليلة المقبلة، المرحلة الأولى هي اختيار 24 مشاركًا، وتعريضهم لسلالتي فيروس مرتبطتين بفيروس كورونا "Covid-19 "، لكنها لا تسبب نفس الدرجة من الدمار على الجسم.

وقال متحدث باسم الشركة، إن العيادة وصل اليها أكثر من 20 ألف استفسار من المتطوعين البشرية منذ أن كشفت عن خططها في 9 مارس.

يقول البروفيسور جون أكسفورد، خبير في علم الفيروسات في جامعة كوين ماري بجامعة لندن، إن عملية الاختيار ستبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة. ويقول: "الخطة هي اختبار مئات المرضى، ولكن يتم اختبار 24 شخص فى كل مرة وهذا هو عدد الأسرة الموجودة في الوحدة.

يتكون اللقاح من جزء صغير من المادة الوراثية التي تصنع هذا البروتين، نريد متطوعين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عامًا، يفهمون أهمية البقاء في عزلة لفترات طويلة، لكن عملية التوظيف يمكن أن تكون طويلة للغاية، قد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يتم اختيار هؤلاء الأشخاص وبعد ذلك يتم إعطاؤهم الفيروسات.

يقول البروفيسور أكسفورد: "سيكون الكثير من المتقدمين غير مناسبين لأنهم يشربون الكثير من الكحول، أو يدخنون، أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ستستبعد الاختبارات هؤلاء الأشخاص وستشمل فحص الدم للتحقق من أي أمراض مزمنة أو غير مشخصة قد تمنعهم من المشاركة في التجربة مثل داء السكري من النوع 2، مؤكدا إنه فى هذه التجربة ، للحصول على 100 متطوع، سنحتاج إلى فحص حوالي 1000متقدم.

وأضاف أن الشركة قامت بتجنيد أكثر من 2000 شخص للمشاركة في أبحاث فيروس البرد والإنفلونزا التي ساعدت على تطوير عقاقير ولقاحات جديدة.