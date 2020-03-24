اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:47 م
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جنوب أفريقيا تعلق الرحلات الجوية الداخلية حتى 16 أبريل القادم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:40 م
جنوب أفريقيا تعلق الرحلات الجوية الداخلية حتى 16 أبريل القادم كورونا
كتب رامى محيى الدين

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علقت جنوب إفريقيا الرحلات الجوية الداخلية حتى الـ 16 من أبريل، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا قد أعلن حالة كوارث ونفذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.

وتأكدت إصابة 85 شخصا بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، ارتفاعا 23 إصابة عن اليوم السابق، ومن بين المصابين 8 حالات عدوى محلية حسبما أعلنت وزارة الصحة وبينها طفل عمره عامان.

وقالت شركة ترانزنت المشغلة للموانئ في جنوب أفريقيا، إن المصاب المشتبه به أحد أفراد طاقم سفينة الشحن وذهب في رحلة جوية برفقة فرد آخر في الطاقم وستة من ركاب السفينة السياحية.

وأضافت أن الركاب الستة الذين كانوا على متن السفينة السياحية التي ترفع علم إيطاليا لم تظهر عليهم أي أعراض، وكانت السفينة التي تحمل على متنها 1240 راكبا و486 من أفراد الطاقم في طريقها للعودة من مدينة والفيس باى فى ناميبيا.

كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا قد أعلن حالة كوارث ونفذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.

 


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