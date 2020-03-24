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جامعة الإسكندرية: الأطباء يسطرون بطولات بكفاحهم للسيطرة على فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:47 م
جامعة الإسكندرية: الأطباء يسطرون بطولات بكفاحهم للسيطرة على فيروس كورونا الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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 توجه مجلس جامعة الإسكندرية، خلال جلسته المنعقدة، اليوم بتقنية الفيديو كونفرنس، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، بالشكر لكافة الأطقم الطبية المشاركة فى مكافحة فيروس كورونا فى مصر، حيث قدم االشكر لإدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، ولكل أعضاء الفريق الطبى المشاركين فى الحجر الصحى بمستشفى العجمى ومستشفى النجيلة بمطروح .

 

واكد الكردى فى بيان اليوم دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية المشاركين فى مكافحة فيروس كورونا بكافة السبل فى حملهم الثقيل، مؤكدا ثقته فى ضمائرهم ووطنيتهم، لاسيما فى تلك الفترة العصيبة تمر بها بلادنا، ويقع على عاتقهم الدور الرئيسى فى حماية بلادنا والدفاع عنها فى حربها ضد فيروس كورونا ، حيث أكد الدكتور عصام الكردى،  رئيس الجامعة، أن هؤلاء الأطباء يعتبرون أبطال وجنود فى خدمة وطنهم مصر، واصفا إياهم بخط الدفاع الأول عن الشعب المصرى،  مشيرا أنهم يسطرون بطولات بكفاحهم وتفانيهم للسيطرة على فيروس كورونا

وتوجه مجلس جامعة الإسكندرية بالشكر لكلا من د.ريهام عبد الحميد، ود.محمد حسن عبادة، ود. زياد محمد، ود. عمرو الشرقاوى بقسم الطب الحرج، ود. أحمد فرج أبو النور، ود. حاتم عصام بقسم الامراض الصدرية، ود. شريف الشرقاوى قسم المعامل.

 

 

 


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