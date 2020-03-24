تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من "كورونا".. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستمر مجلس مدينة رأس غارب، بالتنسيق مع الفرع الشمالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في رش وتعقيم شوارع مدينة رأس غارب، ضمن الإجراءات الوقائية التي وجه بها اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بضرورة اتخاذها لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر اليوم من مجلس مدينة رأس غارب، أن تابعت فرق التعقيم بالوحدة المحلية بغارب، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب بتطهير وتعقيم جميع الشوارع بمدن المحافظة، حيث أكد اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة، أنه جارى استكمال أعمال تطهير وتعقيم شوارع المدين بالتنسيق مع اللواء عبد الحكيم عبادى مدير الفرع الشمالى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لجميع الشوارع الطولية والعرضية والفرعية للمدينة بمادة مطهرة .

وأضاف رئيس مدينة غارب أنه تم اليوم تطهير الشوارع بدءا من نادى العاملين مرورا بميدان المجمع التجارى ثم شارع الحرية حتى مدخل المدينة الشمالى ، مشيرا انه سيتم تطهير جميع شوارع المدينة الرئيسية والجانبية والفرعية تباعا .

وأعلنت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر اليوم، عن رش وتعقيم الإدارة التعليمية بمدينة القصير، وكذلك الحماية المدنية وإدارة المرور، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

كان أعلن الدكتور فتحى سلمى، مدیر عام الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، أن انبثاقا من الدور الوطنى للطب البيطرى قامت لجان من الإدارة البيطرية بمدينة القصير، برش وتطهير للحماية المدنية، والإدارة التعليمية وإدارة المرور بمدینة القصير.

من جانبه، كان الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، قد قال إن عمليات التعقيم فى مدن المحافظة والتى بدأت منذ عدة أيام، شملت عدة منشآت مختلفة منها سياحية وحكومية وعامة.

وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ، أنه تم تعقيم 81 منشأة سياحية، و131 منشأة حكومية، و51 منشأة عامة، مؤكدا أن أعمال التعقيم ستستمر خلال الأيام المقبلة.



تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من كورونا



تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من كورونا