اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من "كورونا".. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:39 م
تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من "كورونا".. صور تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من كورونا
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستمر مجلس مدينة رأس غارب، بالتنسيق مع الفرع الشمالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في رش وتعقيم شوارع مدينة رأس غارب، ضمن الإجراءات الوقائية التي وجه بها اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بضرورة اتخاذها لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر اليوم من مجلس مدينة رأس غارب، أن تابعت فرق التعقيم بالوحدة المحلية بغارب، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب بتطهير وتعقيم جميع الشوارع بمدن المحافظة، حيث أكد اللواء ايهاب رافت رئيس المدينة، أنه جارى استكمال أعمال تطهير وتعقيم شوارع المدين بالتنسيق مع  اللواء عبد الحكيم عبادى مدير الفرع الشمالى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى  لجميع الشوارع الطولية والعرضية والفرعية للمدينة بمادة مطهرة .

وأضاف رئيس مدينة غارب أنه تم اليوم تطهير الشوارع بدءا من نادى العاملين مرورا بميدان المجمع التجارى ثم شارع الحرية حتى مدخل المدينة الشمالى ، مشيرا انه سيتم تطهير جميع شوارع المدينة الرئيسية والجانبية والفرعية تباعا .

وأعلنت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر اليوم، عن رش وتعقيم الإدارة التعليمية بمدينة القصير، وكذلك الحماية المدنية وإدارة المرور، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

كان أعلن الدكتور فتحى سلمى، مدیر عام الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، أن انبثاقا من الدور الوطنى للطب البيطرى قامت لجان من الإدارة البيطرية بمدينة القصير، برش وتطهير للحماية المدنية، والإدارة التعليمية وإدارة المرور بمدینة القصير.

من جانبه، كان الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، قد قال إن  عمليات التعقيم فى مدن المحافظة والتى بدأت منذ عدة أيام، شملت عدة منشآت مختلفة منها سياحية وحكومية وعامة.

وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ، أنه تم تعقيم 81 منشأة سياحية، و131 منشأة حكومية، و51 منشأة عامة، مؤكدا أن أعمال التعقيم ستستمر خلال الأيام المقبلة.

 

تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من كورونا (2)
تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من كورونا
 
تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من كورونا (3)
تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من كورونا
 
تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من كورونا (1)
تعقيم شوارع مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر للوقاية من كورونا 

البحر الاحمر

الغردقة

اخبار مصر

شوارع غارب

تعقيم شوارع غارب

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة