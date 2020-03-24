أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن نتائج الفحص أثبتت عدم إصابة زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد، وقال ترامب - فى تصريحات صحفية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم الثلاثاء - : "نعم إنها على ما يرام، والنتيجة سلبية".
وكان ترامب ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا.. ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض أمس أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا مما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب في غرفة واحدة.
ولم تكشف الرابطة عن اسم المراسل، لكنها قالت إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل.
وذكرت الرابطة، في البيان: "تم إبلاغنا بأن أحد زملائنا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وهذا الشخص زار البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس الجاري".
وأضاف البيان "ندعو كل الصحفيين الذين كانوا في البيت الأبيض في تلك الفترة إلى مراجعة التعليمات الخاصة بحماية الصحة والتشاور مع أطبائهم واتخاذ الإجراءات المناسبة".
وكان الرئيس ترامب، قال إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ توزع ملايين الأقنعة وأن معدات الحماية الشخصية للمهنيين الطبيين يتم شحنها إلى ما وصفه بـ "النقاط الساخنة" في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف ترامب أن FEMA ستوزع 8 ملايين قناع N95 ، وهو النوع الموصى به للحماية من فيروسات التاجية.
وأوضح ترمب أن بلاده لن تسمح لفيروس كورونا أن يدخلنا في مشكلة مالية طويلة الأمد ، و بعد أسبوعين سنقرر كيف يمكن إعادة العمل في الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف ترمب ،سيبدأ توزيع نحو عشرة آلاف وحدة دواء تجريبي في نيويورك الثلاثاء، مشيرا أن إدارة الطوارىء الفيدرالية وزعت 8 ملايين قناعا للتنفس الصناعي.
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