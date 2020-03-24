اليوم السابع
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ترامب يطالب الكونجرس بالموافقة على صفقة إنقاذ الاقتصاد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:31 م
ترامب يطالب الكونجرس بالموافقة على صفقة إنقاذ الاقتصاد دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكى، بالموافقة على مشروع صفقة الخضراء، بمبلغ مالى لمساعدة الاقتصاد الأمريكى والعمل على تخطى أزمة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر: "يجب أن يوافق الكونجرس على الصفقة، بدون كل هذا الهراء، اليوم، كلما طال الوقت، كان اقتصادنا أكثر صعوبة، وعمالنا سوف ينالهم الضرر".

 

ترامب
ترامب

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

وكان ترامب قد قال فى تغريدة فى وقت سابق اليوم: "لا يتعلق الأمر بالصفقة الجديدة، ويتعلق الأمر بإعادة عمالنا وشركاتنا العظيمة إلى العمل!".

وكان وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، قد أكد أنه وتشاك شومر، قائد الأقلية فى مجلس النواب الأمريكى، قريبين من التوصل لاتفاق بإصدار قانون بقيمة 2 تريليون دولار كحزمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكى، جراء الآثار التى خلفها فيروس كورونا المستجد القاتل ف مختلف الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتشاره السريعن وفقا لموقع "بوليتكو".

أصبح وباء كورونا، هاجسا يقض مضجع السلطات فى العالم خاصة الولايات المتحدة، فى ظل التداعيات السلبية الكبيرة التى تركها على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الدول.

وتوقع وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوتشن، أن يزول الوباء فى غضون أسابيع، وقال فى تصريحات صحفية لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد أن الرئيس ترامب لديه كل التوقعات بأن الوضع سيكون أفضل بكثير بعد أربعة إلى ثمانية أسابيع من الآن.. وإلا فسنعود إلى الكونجرس مرة أخرى".

وتحدث كومو عن التغيرات التي تطرأ على المجتمع جراء العزل الاجتماعى، وفقدان الوظائف وقال :"الوضع سيكون صعبا، لا شك في ذلك، أنا لا أقلل من ذلك، وعليك أن تتوقع الأمر ذاته. لكن الأمور ستكون على ما يرام".

بينما نقلت قناة الحرة الأمريكية عن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، توقعه أن يستمر وباء كورونا لأشهر قبل أن يبدأ في التلاشي، لكنه في الوقت نفسه كشف عن جهود حثيثة تقوم بها الولايات المتحدة للقضاء عليه.

وتعتبر نيويورك من أكثر الولايات تضررا جراء المرض إذ تجاوز عدد المصابين فيها 15 ألف شحص، والوفيات 114 ألف حالة.

وقال كومو إن وباء كورونا قد يستمر حتى عام 2021. وأضاف في مؤتمر صحفي مساء الأحد خصصه للتعريف بالمرض وجهود السلطات للتغلب عليه: "قد يستمر لأربعة أشهر، ستة أشهر، تسعة أشهر، في تلك الحدود".

وعلى الرغم من هذه التوقعات، قال كومو، إن الأوضاع تظل "مائعة"، وإن الخبراء أنفسهم لا يستطيعون تأكيد متى سيقضى الوباء دورته وأضاف "لا أحد يملك كرة سحرية، لا أحد يستيطع تحديد تاريخ قاطع، لكنه في تلك الحدود".

وقال المسئول الأمريكى، إن الوضع "يعتمد على كيفية تعاملنا معه، 40 إلى 80 % سوف يصابون بالمرض، لكننا نحاول أن نبطئ انتشاره".

وفي إطار جهود لمكافحة المرض، دعا كومو إلى إنشاء أربع مستشفيات طواريء في منطقة مانهاتن المتضررة بشدة، لكنه مع ذلك بث رسالة طمأنة للمواطنين، وقال في مؤتمره الصحفي: "كل الخدمات الضرورية سيتم توفيرها لن تكون هناك فوضى، الحياة ستستمر بشكل مختلف، لكنها ستستمر"، وقال حاكم نيويورك ، إنه لا داعى للقلق ما لم يكن الشخص مسنا أو يعانى من أمراض مزمنة.

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

كورونا نيوز

ترامب

دونالد ترامب

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