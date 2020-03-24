اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يراهن على عودة العمل بحلول عيد الفصح.. ويؤكد: الانفلونزا تقتل آلاف ولا نغلق البلاد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:51 م
ترامب يراهن على عودة العمل بحلول عيد الفصح.. ويؤكد: الانفلونزا تقتل آلاف ولا نغلق البلاد
كتبت: نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه يريد إعادة اقتصاد البلاد للعمل من قبل عيد الفصح وسط تساؤلات حول المدة التي يجب أن يبقى فيها الناس في منازلهم وأن تكون الشركات مغلقة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب متحدثًا من حديقة فى البيت الأبيض إلى جانب آخرين في فريق مكافحة كورونا إنه "يحب أن تعود البلاد للعمل بعد عطلة عيد الفصح" والتي ستوافق ال12 من أبريل.

واوضح ترامب أن حجته أنه لا يريد "إطفاء البلد" والاستمرار في رؤية الانهيار الاقتصادي من الوباء المنشر، حيث قال خلال المقابلة: "نخسر الآلاف والآلاف من الأشخاص سنويًا بسبب الإنفلونزا ولا نغلق البلاد بسببها".

وأضاف ترامب: “نحن نخسر أكثر من ذلك بكثير في حوادث السيارات. نحن لا نستدعي شركات السيارات ونقول توقف عن صنع السيارات. علينا العودة إلى العمل ".

وفي نفس السياق دعا ترامب مجلس الشيوخ إلى اقرار مشروع قانون تحفيز اقتصادي ضخم يتم مناقشته بين زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ووزير الخزانة ستيف منوشين.

وألقى ترامب باللوم على رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي لعرقلة جهوده بمطالبتها عدة شروط إضافية لمشروع القانون لتأخير تمريره في مجلس الشيوخ، قائلا: لقد ألغيت الصفقة الليلة الماضية لأن نانسي بيلوسي وضعت الكثير من الأشياء التي لا علاقة لها بالعمال.

ودعت خطة الحزب الجمهوري الأولية إلى 208 مليار دولار في شكل قروض للشركات الكبيرة مثل شركات الطيران ، والتي يجب سدادها ، وما تلاها نسخة صدرت في عطلة نهاية الأسبوع دعت إلى 500 مليار دولار.

واشتكى الديمقراطيون من أن مسودة حزمة المساعدات التي يقودها الجمهوريون ليست كافية لتوفير الرعاية الصحية ومكافحة البطالة، وفشلت في وضع قيود على صندوق مقترح بقيمة 500 مليار دولار لدعم الشركات.

 

 


الولايات المتحدة

ترامب

وباء كورونا

البيت الابيض

طوارئ امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 36حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80متعافيا

الصحة: تسجيل 36حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة