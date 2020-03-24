ترامب يراهن على عودة العمل بحلول عيد الفصح.. ويؤكد: الانفلونزا تقتل آلاف ولا نغلق البلاد

كتبت: نهال طارق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه يريد إعادة اقتصاد البلاد للعمل من قبل عيد الفصح وسط تساؤلات حول المدة التي يجب أن يبقى فيها الناس في منازلهم وأن تكون الشركات مغلقة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وقال ترامب متحدثًا من حديقة فى البيت الأبيض إلى جانب آخرين في فريق مكافحة كورونا إنه "يحب أن تعود البلاد للعمل بعد عطلة عيد الفصح" والتي ستوافق ال12 من أبريل.

واوضح ترامب أن حجته أنه لا يريد "إطفاء البلد" والاستمرار في رؤية الانهيار الاقتصادي من الوباء المنشر، حيث قال خلال المقابلة: "نخسر الآلاف والآلاف من الأشخاص سنويًا بسبب الإنفلونزا ولا نغلق البلاد بسببها".

وأضاف ترامب: “نحن نخسر أكثر من ذلك بكثير في حوادث السيارات. نحن لا نستدعي شركات السيارات ونقول توقف عن صنع السيارات. علينا العودة إلى العمل ".

وفي نفس السياق دعا ترامب مجلس الشيوخ إلى اقرار مشروع قانون تحفيز اقتصادي ضخم يتم مناقشته بين زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ووزير الخزانة ستيف منوشين.

وألقى ترامب باللوم على رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي لعرقلة جهوده بمطالبتها عدة شروط إضافية لمشروع القانون لتأخير تمريره في مجلس الشيوخ، قائلا: لقد ألغيت الصفقة الليلة الماضية لأن نانسي بيلوسي وضعت الكثير من الأشياء التي لا علاقة لها بالعمال.

ودعت خطة الحزب الجمهوري الأولية إلى 208 مليار دولار في شكل قروض للشركات الكبيرة مثل شركات الطيران ، والتي يجب سدادها ، وما تلاها نسخة صدرت في عطلة نهاية الأسبوع دعت إلى 500 مليار دولار.

واشتكى الديمقراطيون من أن مسودة حزمة المساعدات التي يقودها الجمهوريون ليست كافية لتوفير الرعاية الصحية ومكافحة البطالة، وفشلت في وضع قيود على صندوق مقترح بقيمة 500 مليار دولار لدعم الشركات.