اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:15 م
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ترامب: الأمريكيون سيتخذون الاحتياطات اللازمة عندما يعودون للعمل

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:00 م
ترامب: الأمريكيون سيتخذون الاحتياطات اللازمة عندما يعودون للعمل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مجددان اليوم الثلاثاء، مخاوفه بشأن التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا وقال إن الأمريكيين سيتخذون احتياطات لتجنب العدوى عندما يعودون للعمل، وقال ترامب على تويتر، "شعبنا يريد العودة إلى العمل.. سيمارسون التباعد الاجتماعى وكل شيء آخر وستتم متابعة كبار السن من خلال إجراءات وقائية وبكل حب، نستطيع أن نفعل شيئين معا، العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ (بأى شكل من الأشكال) من المشكلة".
 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أكد فى وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، أن الحصول على أقنعة الوجه الطبية "الكمامات" وأجهزة التنفس الصناعى ليس بالأمر السهل فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى عمل إدارته على دعم ومساعدة الولايات فى الحصول على المعدات اللازمة لعلاج الحالات المصابة، فيما وصف السوق العالمى لتلك المعدات بـ"المجنون".
 
وقال ترامب، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "السوق العالمية لأقنعة الوجه وأجهزة التنفس مجنون.. نحن نساعد الولايات فى الحصول على المعدات، لكن ذلك ليس سهلاً.. حصلت للتو على 400 جهاز تنفس صناعى"، مضيفًا "عمدة نيويورك بيل دى بلاسيو.. يبدأ العمل فى 4 مستشفيات فى نيويورك.. والملايين من العناصر المختلفة القادمة".
 
 

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كورونا

فيروس كورونا

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