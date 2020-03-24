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تجديد حبس 3 متهمين بسرقة سلاح مرخص بمدينة بدر 15 يوما

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:39 م
تجديد حبس 3 متهمين بسرقة سلاح مرخص بمدينة بدر 15 يوما حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس 3 متهمين بسرقة سلاح مرخص بمدينة بدر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

كان تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة، مفاده تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من "طارق. م"، 57 سنة، بالمعاش، باكتشافه كسر شراعة باب الشقة سكنه وبعثرة محتوياتها، وسرقة سلاح ناري طبنجة والمرخصة له من القسم، وتبين أن وراء ارتكابها كل من: "نادر. م"، 21 سنة، عاطل، "إسلام. س"، 23 سنة، عاطل، تم ضبطهما، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسهما احتياطيًا.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة.

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة.

 

يعاقب بالحبس مع الشغل.

 

1. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

2. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

 

3. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

 

4. على السرقات التي تحصل ليلا.

 

5. على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

 

6. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

 

7. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

8. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

 


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