تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، جاء ذلك بعدما حققت جلسة أمس أعلى صعود فى العالم مدفوعة بإعلان الرئيس السيسى عن تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 9841 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 1293 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 11068 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3654 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1009 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 590 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقارى، اودن للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 100 ألف سهم، 280.9 ألف سهم، 9278 سهم، 300 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 139 ألف سهم، مليون سهم.

واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 2413 سهم، واشترت إدارة الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب 677 سهم، فيما باعت مجموعة بشركات دايس للملابس الجاهزة، المصرية للمنتجعات السياحية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 5 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 18 سهم.