بانكوك (أ ش أ)

أعلن رئيس حكومة تايلاند، برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ فى البلاد ابتداء من بعد غد الخميس، بسبب تفشى فيروس كورونا، ونقل موقع "بوست توداى" الإخباري التايلاندي عن تشان أوشا قوله: "سنعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، بعد غد وستدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وتمتد لمدة شهر".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين، أن البلاد رصدت 106 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 827 ووفاة أربعة أشخاص.

يشار إلى أن مسؤول بوزارة الصحة التايلاندية، قال إن تايلاند سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

وسيدرس مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة المتضررين من تفشي الفيروس.