أعلن رئيس حكومة تايلاند، برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ فى البلاد ابتداء من بعد غد الخميس، بسبب تفشى فيروس كورونا، ونقل موقع "بوست توداى" الإخباري التايلاندي عن تشان أوشا قوله: "سنعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، بعد غد وستدخل حالة الطوارئ حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وتمتد لمدة شهر".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، تاويسين فيسانويوثين، أن البلاد رصدت 106 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 827 ووفاة أربعة أشخاص.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، قال أمس الاثنين، فى مؤتمر صحفى، إن تايلاند سجلت 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل عدد حالات الإصابة بها إلى 721 حالة.
وسابقا سجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشى المرض فى حين تم شفاء 52 مريضا وعادوا لبيوتهم وما زال يتم إجراء تحاليل لنحو 668 شخصا آخرين فى المستشفيات.
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