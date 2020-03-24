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تأجيل محاكمة متهمين اثنين بأحداث عنف الظاهر لـ26 أبريل للمرافعة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:18 م
تأجيل محاكمة متهمين اثنين بأحداث عنف الظاهر لـ26 أبريل للمرافعة المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة وأمانة سر محمد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر" لجلسة 26 أبريل للمرافعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

وتتنوع العقوبة التي تواجه المتهم وآخرين هاربين في الدعوى وآخرين تم الحكم عليهم وأبرز العقوبات التي تواجه المتهمين في الدعوى:

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

 

يواجه المتهم وآخرون تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة تولى قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون للسجن المؤبد.

 

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

 

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

 

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.

 

وفى خلال جلسة السابقة تلا شادى سيف ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وقال :" إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".

 

 


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