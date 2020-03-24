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بومبيو: واشنطن ستنفذ "انسحابا مشروطا" لقواتها من أفغانستان

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:10 ص
بومبيو: واشنطن ستنفذ "انسحابا مشروطا" لقواتها من أفغانستان بومبيو
كتب رامى محيى الدين

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قال مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فى مؤتمر صحفى ، إن واشنطن ستنفذ "انسحابا مشروطا" لقواتها من أفغانستان بمقتضى الاتفاق الموقع مع طالبان.
 
وقال مسؤولون إن طالبان وحكومة أفغانستان عقدا اجتماعا عبر تطبيق سكايب، يوم الأحد، لبحث الإفراج عن السجناء مما أنعش آمال إحراز تقدم فى مسألة حالت دون تعامل الجانبين وهددت عملية السلام الوليدة فى أفغانستان.
 
وكان الخلاف قد دب بين الجانبين حول الإفراج عن السجناء فى وقت أرادت فيه الحكومة الأفغانية إفراجا مرحليا ومشروطا بينما أرادت طالبان الإفراج عن جميع السجناء دفعة واحدة وفق المنصوص عليه فى اتفاق سلام وقعته مع الولايات المتحدة فى الدوحة الشهر الماضي.
 
وهدد الجمود الذى اعترى قضية الإفراج عن السجناء بتعطيل عملية السلام بعد أن تم التفاوض عليها بعناية والنص عليها فى اتفاق السلام الذى شمل ايضا انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد حرب استمرت أكثر من 18 عاما، وقال المسؤولون إن الجانبين تحدثا لما يزيد على ساعتين فى الاجتماع الذى قدمت التسهيلات الخاصة به الولايات المتحدة وقطر.

بومبيو

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