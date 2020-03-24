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بومبيو: نعمل بلا هوادة لمساعدة مواطنى الولايات المتحدة على العودة للوطن

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:37 م
بومبيو: نعمل بلا هوادة لمساعدة مواطنى الولايات المتحدة على العودة للوطن مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن السلطات الأمريكية تواصل العمل بلا هوادة، لمساعدة مواطنى الولايات المتحدة الأمريكية، الذين لايزالون فى الخارج  للعودة للوطن.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: ممتن لشركائنا فى وزارة الدفاع، ووكالة الأمن، بالإضافة إلى سلطات وشركات الطيران الحكومية والمحلية، التي لعبت دورًا أساسيًا في جهود حكومة الولايات المتحدة لجلب الأمريكيين للوطن نواصل العمل بلا هوادة لمساعدة مواطني الولايات المتحدة الذين لا يزالون في الخارج".

 

مايك بومبيو
مايك بومبيو

 

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه لن يكون هناك عقوبات على المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة لإيران، كما طالب الصين بجعل التفاصيل عن وباء كورونا متاحة للعالم بأسره.

وتجري الولايات المتحدة أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا، وأوضح تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أنه سيتم، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية.

وسيبدأ الاختبار مع 45 متطوعًا شابًا وصحيًا بجرعات مختلفة من اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH وشرطة تطوير العقاقير الأمريكيةModerna Inc ، والهدف من هذا هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أى آثار جانبية مقلقة، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.

 وكانت حثت الصين الولايات المتحدة الاثنين الماضى، على رفع العقوبات عن إيران فورا فى الوقت الذى تتصدى فيه طهران لتفش متزايد لفيروس كورونا.

 وقالت وزارة الشئون الخارجية الصينية على تويتر "استمرار العقوبات على إيران يتعارض مع الإنسانية ويعرقل رد إيران على الوباء وتسليم الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى للمساعدات الإنسانية".

وأودى التفشي المتصاعد لكورونا في إيران بحياة 853 شخصا وأصاب 14991 آخرين، وتعد إيران أكثر البلاد تضررا من كورونا في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران النفطية في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الذى أبرمته إيران في 2015 مع 6 دول كبرى.

 وقالت إيران الأسبوع، إنها طلبت تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 5 مليارات دولارات للتصدى لتفشى فيروس كورونا.

 


بومبيو

مايك بومبيو

كورونا نيوز

فيروس كورونا

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