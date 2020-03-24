بنك ناصر الاجتماعى يبدأ تأجيل أقساط العملاء 6 أشهر تنفيداً لمبادرة المركزى

كتب مدحت وهبة

صرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، البدء فى تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزى بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا.



ونفى فاروق ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن البنك لن يلتزم بالتعليمات نظرا لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى مشيرا إلى أن البنك يلتزم بتعليمات البنك المركزى وهناك تناسق بين البنك والبنك المركزى، مؤكدا على أن دور البنك فى المقام الأول هو الاهتمام بموظفى الدولة والأسر الأكثر احتياجا كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودى الدخل كما انه يعد من البنوك الاجتماعية الرائدة، ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الاكثر احتياجا وهى المهمة التى أداها بجدارة.



وأكد فاروق أن التعليمات تسرى على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير

وفي حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة الـ 6 أشهر الإضافية وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.