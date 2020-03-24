اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بنك ناصر الاجتماعى يبدأ تأجيل أقساط العملاء 6 أشهر تنفيداً لمبادرة المركزى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:34 م
بنك ناصر الاجتماعى يبدأ تأجيل أقساط العملاء 6 أشهر تنفيداً لمبادرة المركزى الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، البدء فى تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزى بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا.

ونفى فاروق ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن البنك لن يلتزم بالتعليمات نظرا لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعى مشيرا إلى أن البنك يلتزم بتعليمات البنك المركزى وهناك تناسق بين البنك والبنك المركزى، مؤكدا على أن دور البنك فى المقام الأول هو الاهتمام بموظفى الدولة والأسر الأكثر احتياجا كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودى الدخل كما انه يعد من البنوك الاجتماعية الرائدة، ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الاكثر احتياجا وهى المهمة التى أداها بجدارة.

وأكد فاروق أن التعليمات تسرى على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير
وفي حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة الـ 6 أشهر الإضافية وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.


بنك ناصر الاجتماعي

شريف فاروق

اقساط القروض

البنك المركزي

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بنك ناصر يقرر رفع عائد شهادة كبار السن "رد الجميل" الي 15.5% سنويا

الأحد، 22 مارس 2020 09:54 م

بنك ناصر يثبت قيمة العائد على شهادات كبار السن ويرفع حد السحب من ماكينات الصرف

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:20 م

بنك ناصر : سرعة إنهاء المعاملات لمنع التكدس بالفروع لمواجهه "كورونا"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:54 ص

وزيرة التضامن تطلق مبادرة "فرصة العمر" لتمويل التعليم الفنى من بنك ناصر

الأحد، 01 مارس 2020 04:26 م

الإجراءات القانونية لصرف النفقات من بنك ناصر وفقا لقانون الأحوال الشخصية

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة