اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:00 م
خالد صلاح
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بنك سينجا الأسترالى يحصل على تمويل 255 مليون دولار من مستثمر بدبى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:31 ص
بنك سينجا الأسترالى يحصل على تمويل 255 مليون دولار من مستثمر بدبى الدولار - ارشيفيه
رويترز

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قال بنك سينجا الأسترالي الرقمي اليوم الثلاثاء، إنه تلقى استثمارا حجمه 433 مليون دولار أسترالي (255.04 مليون دولار أمريكي) من مستثمر يعمل من دولة الإمارات العربية المتحدة سيستخدمه لتمويل النمو خلال العامين المقبلين.
 
وأضاف البنك، الذي يعمل إلكترونيا بشكل حصري دون فروع، إنه سيحصل على الفور على 160 مليون دولار أسترالي من وورلد انفستمنتس في دبي، وباقي المبلغ على دفعات على مدار 24 شهرا.
 
ودُشن بنك سينجا في مايو 2017 ولديه حاليا أكثر من 45 ألف حساب وودائع تتجاوز 450 مليون دولار أمريكي ويخطط لإطلاق قروض شخصية وعقارية هذا العام.
 
وقال إريك ويلسون، الرئيس التنفيذي للبنك ومؤسسه "نعتقد أنه أكبر استثمار منفرد في بنك أسترالي رقمي جديد أو شركة ناشئة... يضع بنك سينجا في المقدمة في سوق البنوك الرقمية في أستراليا".
 
 

بنك سينجا الأسترالي

إريك ويلسون

الرئيس التنفيذي للبنك

بنك سينجا

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