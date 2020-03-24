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انفوجراف.. جدول مواعيد صرف معاشات أبريل لمنع التكدس أمام المنافذ

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:38 م
انفوجراف.. جدول مواعيد صرف معاشات أبريل لمنع التكدس أمام المنافذ مواعيد صرف معاشات أبريل
كتب مدحت وهبة

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اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التكدسات خلال صرف معاشات شهر أبريل المقبل، للوقاية من فيروس كورونا، فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذا ومكتب بريد، وماكينات الصرف الآلى ATM والتى يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.

 

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول إجراءات التضامن لمتع التكدس خلال صرف معاشات ابريل المقبل

 

جدول مواعيد صرف معاشات أبريل أماكن الصرف  منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف الأيام

 

１-    أقل من 1000 جنيه أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة (1,2,4) أبريل

 

2 – من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافقة (5،6،7) أبريل

 

3- أكثر من 2000 جنيه يومى الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل

 

4- من لم يصرف في أيامه المحددة يصرفون اعتبارا من الأحد 12 أبريل

 

5- السماح لكافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث القادمة

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التضامن

نيفين القباج

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