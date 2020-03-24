اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:18 م
خالد صلاح
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الوزراء التونسى يشدد على ضرورة توفير تجهيزات طبية ووقائية للعاملين فى الصحة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:29 م
الوزراء التونسى يشدد على ضرورة توفير تجهيزات طبية ووقائية للعاملين فى الصحة إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسى
أ ش أ

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أكد مجلس الوزراء التونسى، على الأولوية القصوى لتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية لكافة العاملين فى المجالى الصحى لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار هذا الوباء فى البلاد، وشدد مجلس الوزراء التونسى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مضاعفة حجم المخزونات من المواد الأساسية لضمان تزويد السوق بها، مشيرا إلى أنه يتابع تنظيم عملية الحجر الصحى الذاتى خاصة بالنسبة إلى العائدين من الخارج، ضمانا لسلامتهم وتفاديا لأى انتشار للفيروس.
 
وذكر أنه بحث فى جلسته، أمس الإثنين، بدار الضيافة بقرطاج، بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تطورات الخطة الصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار هذا الوباء فى البلاد، ونظر فى خطة تفعيل "اللجنة الوطنية الدائمة لتفادى الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة" حيث تقرر جعلها الإطار الموحد لقيادة كافة العمليات للتصرف فى الأزمة والتنسيق مع اللجان الجهوية.
 
وأشار إلى أنه صادق على إحالة مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة فى إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف مزيد تحديد مجالاته إلى مجلس نواب الشعب.
 

تونس

مجلس الوزراء التوسى

الصحه التونسيه

كورونا

فيروس كورونا

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