الهند تعلن فرض الإغلاق التام فى البلاد لمدة 21 يوما لمواجهة فيروس كورونا

كتب عامر مصطفى

أفادت سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الوزراء الهندى أعلن فرض الإغلاق التام فى البلاد لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما.

وفى وقت سابق قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، اليوم الثلاثاء توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا.

ألغت السكك الحديدية فى الهند، كل خدمات قطارات الركاب فى البلاد حتى 31 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، وقد أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا.