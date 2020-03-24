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المنشآت السياحية تعقد مجلس إدارتها ON Line للحد من التجمعات ومواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:47 م
المنشآت السياحية تعقد مجلس إدارتها ON Line للحد من التجمعات ومواجهة كورونا عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية
كتبت آمال رسلان 

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عقد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، اجتماعًا لأول مرة بنظام الأون لاين وذلك تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء رقمي 606 و718 لسنة 2020 بحظر التجمعات والاجتماعات خشية انتشار فيروس كورونا وإجراء احترازى ووقائي وحماية المصريين من انتشار الفيروس.

وقال عادل المصرى، رئيس الغرفة في بيان صحفى إنه قد كلف العاملين بإدارة الحاسب الآلى ونظم المعلومات بالغرفة لإعداد تطبيق لاستخدامه في اجتماعات مجلس الإدارة نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب عدم عقد إجتماعات حتى الموعد المحدد للخطر وهو 31 مارس الجارى.

وأشار عادل المصرى، إلى أن الغرفة تواكب التطور العلمي والتكنولوجي، حيث إنه سبق لها عقد مجلس الإدارة عبر "الفيديو كونفرانس"، ما عزز المزيد من التعاون والفاعلية بين الأعضاء ومشاركتهم أولاً بأول فيما يتم مناقشته واتخاذه من قرارات، فضلاً عن كونها تسهل من انعقاد جلسات المجلس حالة سفر أعضائه في مهمة عمل بالخارج بدلاً من التأجيل نتيجة للسفر.

وأكد عادل المصرى، أن هذا الإجتماع يُعد قانونياً من حيث الإجراء ويتسق مع ما أقره القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 والمادة 46 منه التي نصت على اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من وزير السياحة وثلث أعضاء المجلس ويشترط لصحة الانعقاد حضور سبعة أعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع ويدعي المجلس للاجتماع ويكون الاجتماع صحيحًا فى هذه الحالة بحضور ستة أعضاء، ويجوز لعضو مجلس الإدرة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أى من وسائل الاتصال الحديثة وذلك حالة السفر.

وأشار عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية إلى أن التقنيات الإلكترونية الحديثة لعقد الاجتماعيات قد تم إقرارها أيضًا فى العديد من الهيئات الحكومية لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه، ومن بينها هيئة الاستثمار التى أقرت جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، وكذلك هيئة الرقابة المالية التى سمحت بعقد مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المقيدة بالبورصة عبر وسائل التقنية التكنولوجية الحديثة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

 


السياجة

اون لاين

كورونا

اخبار مصر

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