المعهد الإيطالى للصحة: من المبكر الحديث عن تراجع عدد إصابات ووفيات كورونا

كتبت : فاطمة شوقى

حذر سيلفيو بروزافيرو، مدير المعهد العالى للصحة فى إيطاليا، بأنه من الخطأ الحديث عن انخفاض عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، الذى كان بشكل طفيف فى اليوميين الماضيين، وذلك لأننا نرى اليوم آثار ما حدث قبل أسبوعين، فى إشارة إلى الأرقام المعلنة عن عدد الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس.

وقال بروزافيرو خلال المؤتمر الصحفى اليومى للدفاع المدنى حول تطور فيروس كورونا، إن "القيود التصاعدية التى فرضتها الحكومة على المواطنين ووقف الأنشطة الإنتاجية غير الاساسية بـ"الإجراءات الناجحة" ولكن اعتبر أنه "من السابق لأوانه الحديث عن اتجاه هبوطى للمنحنى، حتى لا يهمل البعض فى الالتزام فى اتباع تلك الإجراءات، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

ونوه المسؤل الإيطالى بأن "منحنى بيانات الأقاليم الجنوبية لا يزال يبدو أنه ليس تصاعديا، وهذا مبعث ارتياح بالنسبة لنا"، إلا أنه أضاف "لكننا قلقون بشأن صور نشرتها بعض الصحف المحلية التي أظهرت شوارع مليئة بالناس".

وأعلنت هيئة الدفاع المدنى الإيطالية، مساء الاثنين، تسجيل 601 حالة وفاة و3780 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات، منذ تفشى الوباء في البلاد، إلى 6077 وفاة، والإصابات إلى 50418 إصابة.

وكانت إيطاليا قد أعلنت مساء الأحد الماضى تسجيل 651 وفاة و3957 إصابة بالفيروس.

وأشار رئيس الدفاع المدنى، مفوض الحكومة لطوارئ فيروس كورونا، انجيلو بوريللى، في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن عدد الأشخاص المصابين قيد الحجر المنزلى يبلغ 26522 وبالعناية المركزة يوجد 3204 مريضا.

وتعترضت إيطاليا لخسائر فادحة نتيجة تفشى فيروس كورونا فى أنحاء البلاد، وصلت إلى 100 مليار دولار شهريا بسبب الإجراءات المشددة التى اتخذتها البلاد وتوقف النشاط الاقتصادي من الأنشطة التجارية والصناعية وكافة الأنشطة الإنتاجية نتيجة تفشى الفيروس فى جميع أرجاء البلاد.