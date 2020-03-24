اليوم السابع
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المرور: خدمات لمتابعة حركة السيارات بمحيط تحويلة طريق الكريمات لحين إصلاحه

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:31 ص
المرور: خدمات لمتابعة حركة السيارات بمحيط تحويلة طريق الكريمات لحين إصلاحه خدمات مرورية-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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عينت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، خدمات مررية لمتابعة حركة السيارات، بمحيط تحويلة مرورية بالكيلو 176 بطريق الكريمات الصحراوى تسمح بمرور السيارات في الاتجاهين، لمنع الزحام لحين اتمام الأعمال التى تجرى أعلى الطريق لحين فتح الطريق بشكل كلى أمام حركة السيارات، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

 
وكان طريق الكريمات قد أغلق منذ فترة بسبب موجة الطقس السيئ التى أثرت على الطريق، ووقعت سيول أعلاه وتم الغلق حرصا على سلامة قائدى السيارات.
 
 
وعززت، اليوم الثلاثاء ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 


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