اليوم السابع
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المرور: إغلاق جزئي لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو لمدة 3 أيام

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:08 م
المرور: إغلاق جزئي لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو لمدة 3 أيام شارع الهرم ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى إدارة المرور، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، غلق جزئى لشارع الهرم أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام، لنقل مرافق المتعارضة مع مترو الهرم، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع " سيتم وبالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة نقل مرافق " الكهرباء "، والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " .

واستطرد المصدر ،أنه ستضطر الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى غلق شارع الهرم جزئياً أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام على أن تكون الأعمال على النحو التالى، تبدأ الأعمال من يوم الجمعة الموافق 27/3/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 29/3/2020 ، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور، وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال .‎

وعززت اليوم الثلاثاء ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 


مرور الجيزة

مترو الهرم

نقل مرافق

شارع الهرم

اخبار الحوادث

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