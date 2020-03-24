وأضاف البيان: "أن معلومات وبيانات هذه البطاقات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية"، مشيرا إلى أن اعتقال القرصانة جرت في شبه جزيرة القرم وأوسيتيا الشمالية ومقاطعات كالوجا ولينينجراد وموسكو وغيرها من المناطق.

ومن ناحية أخرى، نفت الإدارة الصحية بالعاصمة الروسية (موسكو) ما يتردد عن وفاة مريضة في مجمع (كوموناركا) الصحي؛ بسبب إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد.

وأوضحت الإدارة - في بيان اليوم - أن سبب وفاة مواطنة روسية تبلغ من العمر 69 عاما، هو إصابتها بالسرطان في مراحله المتقدمة وليس بسبب "كورونا" كما تم تداوله.

وأضاف البيان أن هذه المواطنة المسنة دخلت مجمع (كوموناركا) الصحي جنوب غربي موسكو، بسبب اتصالها بابنتها العائدة من إحدى الدول الموبوءة، حيث أجريت لها التحاليل وتبين خلوها من فيروس (كورونا).

وكانت إحدى القنوات التلفزيونية الروسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن مواطنة روسية توفت جراء إصابتها بفيروس (كورونا).