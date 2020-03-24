المتحدث باسم الحكومة السودانية يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب: أحمد جمعة

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 3 أشخاص من بينهم وفاة واحدة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن الإصابة بالفيروس هي لمواطن سوداني قدم من إحدى الدول العربية يوم السبت الماضي، دون ذكر اسم تلك الدولة، مشيرا إلى أن الحالة تخضع لإجراءات العزل الصحي.

وقال الوزير السودانى إن الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته وهو أمر إيجابي حيث تم عزل المخالطين له وتم إبلاغ الدولة العربية التي جاء منها.