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المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يعاود التراجع بجلسة الثلاثاء بنسبة 2.76%

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:56 م
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يعاود التراجع بجلسة الثلاثاء بنسبة 2.76% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق الرئيسى والأوسع نطاقاً فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 533.898 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 261.6 مليون ورقة مالية بقيمة 761.9 جنيه، عبر تنفيذ 26.4 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.19%، والعرب على 3.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.76%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 209.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 34.6 مليون جنيه، 61.6 ألف جنيه، 187.7 مليون جنيه، على التوالي.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 9770 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11010 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3617 نقطة.
  
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1002 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 592 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.
 

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