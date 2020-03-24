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الكهرباء تعلن طرق السداد الالكترونى للفواتير للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:09 م
الكهرباء تعلن طرق السداد الالكترونى للفواتير للوقاية من فيروس كورونا تسديد فواتير الكهرباء الكترونيا
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق سياسة الدولة بشأن التيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة فى اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد يجرى تفعيل خدمات التحصيل الالكترونى لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام "كود السداد الإلكترونى" الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى توافر الطرق الآتية للسداد:

- بالنسبة لسداد فواتير الكهرباء يتم السداد من خلال : أ‌- الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

ب‌- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي"

ج‌- فوري: - 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

-12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) · مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) · تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

 

د‌- كما يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

 

ھ- أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى "إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة".

وبالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع: 1- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن) 2- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية

3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى "مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعى"

 

وأوضحت الوزارة أنه يجرى حاليا التوسع فى استخدام تطبيق سهل   فى (App Store - Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل).


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء

محمد شاكر

فواتير الكهرباء

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