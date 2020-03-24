القوى العاملة تسلم مديرياتها بـ 27 محافظة وسائل التطهير والتعقيم والكمامات

كتب محمود راغب

قامت وزارة القوى العاملة بتسليم مديريات القوي العاملة التابعة لها بجميع المحافظات وسائل التطهير والتعقيم اللازمة لكل مديرية، وتتمثل في : جهاز التطهير ، والكمامات الطبية المطابقة للمواصفات العالمية , والقفازات الطبية , وزي التطهير، و 200 كيلو جرام من الكلور لكل مديرية لاستخدامها من قبل القائمين بالتطهير والتعقيم .



يأتي ذلك فى إطار توجيه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بضرورة التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19)، وذلك باتخاذ الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على مدار الساعة يوميا .



وقامت إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات بالإشراف على تعقيم وتطهير المصانع الواقعة في نطاق كل محافظة ، وكذا الإشراف على تعليق اللوحات الإرشادية والتي تعمل على توعية العمال بالطرق المختلفة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، فضلا عن أساليب انتقال الفيروس من الإنسان المصاب إلى الشخص السليم سواء عن طريق اللمس أو السعال أو العطس .



وفى سياق أخر ، أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استئناف 4500 عامل، العمل بإحدى الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة في مجال الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، بكامل الطاقة الإنتاجية ، وذلك بعد توقف لمدة يومين للمطالبة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض العمل للعاملين بالحكومة والقطاع العام حتى نهاية شهر مارس الجاري، علي العاملين بالشركة .



وكان الوزير أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وقام ياسر سعيد مدير المديرية بالاجتماع مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بمصانع المنطقة الحرة والاستثمارية ، وقد أسفرت المفاوضات على تقسيم العمل بين العمال في بعض المصانع، فضلا عن منح العمال إجازات في البعض الآخر من المصانع ، وذلك حسب ظروف العمل بكل منشأة.







القوي العاملة تسلم مديرياتها في 27 محافظة وسائل التطهير والتعقيم



القوي العاملة تسلم مديرياتها في 27 محافظة وسائل التطهير والتعقيم



القوي العاملة تسلم مديرياتها في 27 محافظة وسائل التطهير والتعقيم



القوي العاملة تسلم مديرياتها في 27 محافظة وسائل التطهير والتعقيم



