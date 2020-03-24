القوى العاملة بجنوب سيناء: منحة استثنائية لـ 3644 من العمالة الغير منتظمة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

انهت القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء ، إجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة ، وذلك تحت قيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، حيث قرر وزير القوى العاملة صرف منحة استثنائية بملبغ 500 جنيه لكل عامل غير منتظم مستفيد ومسجل فى إدارات العمالة غير المنتظمة .

وقال محمد عبد الرحمن مدير القوى العاملة بجنوب سيناء فى بيان له، أنه سيتم صرف المنحة لعدد 3644 عاملا غير منتظم ومسجل بإدارة العاملة لغير منتظمة بالقوى العاملة بجنوب سيناء ، والتابعة الشركات والمقولون دخل المحافظة ، وتم استخراج كارنية لهم باجمالى مبلغ مليون و822 ألف جنية تستحق الصرف من 29 مارس الجارى ، وحتى 27 ابرايل ، ويتم صرفها من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية .

وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة والغير مسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة، فإن وزارة القوى العاملة خصصت موقعها الإلكترونى للتسجيل عليه ، حيث يمكن لكل عامل غير منتظم وغير مؤمن عليه تسجيل بياناته على الموقع الرسمى للوزارة .