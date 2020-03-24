"القوى العاملة" بالمنيا: بدء صرف 500 جنيه لـ2335 من العمالة غير المنتظمة 30 مارس

المنيا- حسن عبد الغفار

قال يحيى عبد العزيز وكيل مديرية القوى العاملة بالمنيا، إن المديرية اتخذت كافة الإجراءات للبدء فى تنفيذ قرار الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بشأن صرف مساعدات استثنائية للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستفيدين من هذه المساعدات على مستوى المحافظة والمسجلين بكشوف القوى العاملة بلغت 2335 عامل وهى العمالة المسجلة على قاعدة البيانات على قوة المقاولين وتلك المساعدات سوف يتم صرفها اعتبارا من 30 مارس الجارى وحتى 28 ابريل المقبل بواقع 500 جنيه لكل عامل من خلال مكاتب البريد.

ولفت وكيل القوى العاملة إلى أن تلك المساعدات يتم صرفها كل عام فى الاعياد والمناسبات العامة واشار الى ان وزارة القوى العاملة انشات موقعا للتسجيل لغير المدرجين على قاعدة البيانات لتسجيل اسمائهم وادراجها بمعرفة الوزارة والتى ستقوم بالتعامل معهم طبقا للشروط التى تحددها الوزارة.

وقال ان المديرية قامت بارسال بيانات العمال الى الوزارة والمتوفر بيانتاهم لدينا .

كان قد وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

كما وافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التى أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التى تم حصرها فى حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان.