الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن أن سيتم استئناف العمل في الأسواق التابعة للغرفة التجارية وكالة الحضرة ووكالة العامرية من الساعة الخامسة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساءا طوال أيام الاسبوع.

جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان قد قرر أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إنشاء لجنة لإدارة الأزمة برئاسة المهندس محمد فتح الله، عضو مجلس إدارة الغرفة، في إطار سعي الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الدائم لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات.

وأضاف البيان الصادر عن الغرفة اليوم، أن يكون دورها العمل على حل كافة الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة في الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد على أن يكون أحمد عبد المنعم مقررا للجنة، ويمكن تلقى كافة الشكاوى والأزمات.

وكان قد كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن رفع أعداد مستشفى العزل على مستوى المحافظات، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضح مجاهد في تصريحات اليوم أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل بلغ ٤ مستشفيات اثنين منهم في القاهرة وهم مستشفى ١٥ مايو ومستشفى العجوزة التخصصي، بالإضافة إلى اثنين في المحافظات وهم مستشفى الصداقة ومستشفى قفط في قنا، ومستشفى قها في القليوبية. يذكر أن عدد مستشفيات العزل القائمة وجاري العمل بهم النجيلة بمرسى مطروح وإسنا بالأقصر وأبو خليفة بالإسماعيلية والعجمي بالإسكندرية ومستشفى تمي تمديد بالدقهلية.

الغرفة التجارية بالإسكندرية تعلن مواعيد الأسواق التابعة لها

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن أن سيتم استئناف العمل في الأسواق التابعة للغرفة التجارية وكالة الحضرة ووكالة العامرية من الساعة الخامسة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساءا طوال ايام الاسبوع.

جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان قد قرر أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إنشاء لجنة لإدارة الأزمة برئاسة المهندس محمد فتح الله، عضو مجلس إدارة الغرفة، في إطار سعي الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الدائم لدعم وخدمة منتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات.

وأضاف البيان الصادر عن الغرفة اليوم، أن يكون دورها العمل على حل كافة الأزمات التي تواجه جميع منتسبي الغرفة في الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد على أن يكون أحمد عبد المنعم مقررا للجنة، ويمكن تلقى كافة الشكاوى والأزمات.

وكان قد كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن رفع أعداد مستشفى العزل على مستوى المحافظات، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضح مجاهد في تصريحات اليوم أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل بلغ ٤ مستشفيات اثنين منهم في القاهرة وهم مستشفى ١٥ مايو ومستشفى العجوزة التخصصي، بالإضافة إلى اثنين في المحافظات وهم مستشفى الصداقة ومستشفى قفط في قنا، ومستشفى قها في القليوبية. يذكر أن عدد مستشفيات العزل القائمة وجاري العمل بهم النجيلة بمرسى مطروح وإسنا بالأقصر وأبو خليفة بالإسماعيلية والعجمي بالإسكندرية ومستشفى تمي تمديد بالدقهلية.

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