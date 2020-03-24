العراق تعلن تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا فى البصرة

كتب كامل كامل

اعلن محافظ البصرة اسعد العيدانى ، عن تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا في المحافظة، بالعراق.

وقال العيداني في بيان مقتضب تابعته إنه "تم تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة البصرة".

واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك فى مناطق الرصافة والبصرة وديالى.

وفيما أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا فى أربيل، وقررت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - فرض حجر صحي على بلدة دربنديخان في محافظة السليمانية بعد تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.

وطالب وزير الصحة سامان البرزنجي من السكان المحليين ملازمة بيوتهم، مؤكدا أن المدينة بحاجة إلى حجر صحي بالكامل، لوضع حد لانتشار فيروس كورونا فيها.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق من مساء أمس الأحد تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها في محافظة السليمانية، اثنتان في مركز المحافظة وسبع في قضاء دربنديخان وإصابة واحدة في قضاء جمجمال.

وكانت الحكومة العراقية، قالت فى بيان أمس الأحد، إنها مدت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 مارس فى إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها حتى 28 مارس. وكان حظر التجول الذى فُرض يوم 17 مارس يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.

وقالت وزارة الصحة أول أمس الأحد، إنه تم التأكد مما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا فى العراق حتى الآن، وإن 20 شخصا توفوا بسبب الفيروس.