اليوم السابع
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العراق: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السليمانية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:22 م
العراق: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السليمانية محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى المحافظة، وقالت الدائرة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إنه "تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا فى المحافظة، حيث تم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".
 
وكانت الحكومة العراقية، قد قالت فى بيان أمس، إنها مددت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 مارس الجارى فى إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
 
وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها حتى 28 مارس، وقالت وزارة الصحة العراقية أول أمس، إنه تم التأكد مما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا فى العراق حتى الآن، وإن 20 شخصا توفوا بسبب الفيروس.
 
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تشخيص 50 إصابة جديدة، وأربع حالات وفاة جراء فيروس "كورونا "المستجد (كوفيد-19)، وذكرت الوزارة - فى بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مختبرات الصحة شخصت فى جانب الرصافة حالتين وفى مدينة الطب حالة واحدة وفى محافظة البصرة 11 حالة ونينوى أربع حالات وكربلاء ثلاث حالات و ديالى حالة واحدة والنجف 13 حالة والسليمانية 8 حالات وأربيل ست حالات وأخيرا فى محافظة دهوك حالة واحدة.
 
وأضافت: "تم تسجيل أربع وفيات جديدة (اثنان فى كربلاء وواحدة فى نينوى والرابعة فى السليمانية)، كما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة (9 فى السليمانية وحالة واحدة فى الكرخ والبصرة وحالتين فى النجف)".
 
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأوامر لجنة الأمر الديوانى رقم 55 لسنة 2020 وتطبيق توجيهات الوزارة للوقاية الشخصية والمجتمعية، مشددة على محاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية.
 

العراق

الصحه العراقيه

السليمانيه

كورونا

فيروس كورونا

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