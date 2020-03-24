الصين تسجل صفر في إصابات كورونا محليا و39 حالة وافدة

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ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ، وكانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

من بين الحالات الـ39 الوافدة الجديدة، تم تسجيل 10 حالات في كل من بكين وشانغهاي على التوالي، و6 حالات في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ على التوالي، وحالتين في كل من مقاطعتي شاندونغ وقانسو على التوالي، وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وخنان وبلدية تشونغتشينغ على التوالي. وتم الإبلاغ عن 353 حالة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم الأحد، وفقا للجنة.

وفي يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة و47 حالة جديدة مشتبه بها في البر الرئيسي الصيني، حيث سجلت جميع الوفيات في مقاطعة هوبي.

وخرج 459 شخصا من المستشفى بعد شفائهم يوم الأحد، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 96 إلى 1749 حالة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81093 حالة بنهاية يوم الأحد، من بينهم 5120 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و72703 مرضى غادروا المستشفى بعد شفائهم، وتوفي 3270 شخصا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه لايزال هناك 136 شخصا يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت اللجنة أن 10701 شخص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية. وفي يوم الأحد، خرج 661 شخصا من المراقبة الطبية.

وبنهاية يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 317 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و21 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و169 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة.

وخرج ما مجموعه 100 مريض في هونغ كونغ و10 في ماكاو و28 في تايوان من المستشفى بعد شفائهم.