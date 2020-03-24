اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:32 م
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الصين تخترع روبوت يمنع انتقال كورونا بين الطبيب والمصاب بخلق مسافة آمنة.. فيديو

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:32 م
الصين تخترع روبوت يمنع انتقال كورونا بين الطبيب والمصاب بخلق مسافة آمنة.. فيديو الروبوت يفحص مريض
كتب محمد شعلان

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تسير الصين في طريق القضاء على فيروس كورونا الجديد بما تتخذه من اجراءات وقائية على جميع المستويات الصحية والأمنية لمنع عودة تفشي الوباء العالمي بعد انخفاض أعداد الحالات المصابة، وفي هذا الإطار، ابتكرت الصين روبوت يمنع انتقال فيروس كورونا بالحفاظ على مسافة بعيدة بين الطبيب والمصاب، وقدرة الجهاز على إجراء الموجات فوق الصوتية وأخذ عينات من الفم ومتابعة حالات المريض الصحية بهدف إنقاذ أرواح العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني.

الروبوت يفحص مريض
الروبوت يفحص مريض

 

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ، وكانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

 

من بين الحالات الـ39 الوافدة الجديدة، تم تسجيل 10 حالات في كل من بكين وشانغهاي على التوالي، و6 حالات في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ على التوالي، وحالتين في كل من مقاطعتي شاندونغ وقانسو على التوالي، وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وخنان وبلدية تشونغتشينغ على التوالي. وتم الإبلاغ عن 353 حالة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم الأحد، وفقا للجنة.

 

وفي يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة و47 حالة جديدة مشتبه بها في البر الرئيسي الصيني، حيث سجلت جميع الوفيات في مقاطعة هوبي.

 

وخرج 459 شخصا من المستشفى بعد شفائهم يوم الأحد، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 96 إلى 1749 حالة.

 

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81093 حالة بنهاية يوم الأحد، من بينهم 5120 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و72703 مرضى غادروا المستشفى بعد شفائهم، وتوفي 3270 شخصا بسبب المرض.


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