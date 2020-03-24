"الصحة" تخصص 5 مستشفيات جديدة للعزل الصحى من كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن رفع أعداد مستشفى العزل على مستوى المحافظات، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجاهد في تصريحات اليوم أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل بلغ ٤ مستشفيات اثنين منهم في القاهرة وهم مستشفى ١٥ مايو ومستشفى العجوزة التخصصي، بالإضافة إلى اثنين في المحافظات وهم مستشفى الصداقة ومستشفى قفط في قنا، ومستشفى قها في القليوبية.

يذكر أن عدد مستشفيات العزل القائمة وجاري العمل بهم النجيلة بمرسى مطروح وإسنا بالأقصر وأبو خليفة بالإسماعيلية والعجمي بالإسكندرية ومستشفى تمي تمديد بالدقهلية.