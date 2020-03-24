اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: توقعات بزيادة عدد الوفيات جراء فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:20 م
الصحة العالمية: توقعات بزيادة عدد الوفيات جراء فيروس كورونا مواجهة كورونا - أرشيفية
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن منظمة الصحة العالمية، أكدت بأن توقعات بزيادة عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا حول العالم مع استمرار تسجيل حالات إصابة جديدة.

 

وفي سياق منفصل، أكدت المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا COVID19 ينتقل عبر الهواء، بل ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.

 

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عبر حسابه بموقع تويتر: "لا يوجد دليل أن فيروس كورونا #COVID19 ينتقل بالهواء. بل ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية. على مقدمي الرعاية الصحية اتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء".

 


كورونا

فيروس كورونا

اعراض كورونا

أعراض كورونا

كورونا الجديد

مرض كورونا’’

اعراض فيروس كورونا

الفيروس

وباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة