الصحة العالمية: توقعات بزيادة عدد الوفيات جراء فيروس كورونا

كتب عامر مصطفى

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن منظمة الصحة العالمية، أكدت بأن توقعات بزيادة عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا حول العالم مع استمرار تسجيل حالات إصابة جديدة.

وفي سياق منفصل، أكدت المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا COVID19 ينتقل عبر الهواء، بل ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عبر حسابه بموقع تويتر: "لا يوجد دليل أن فيروس كورونا #COVID19 ينتقل بالهواء. بل ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية. على مقدمي الرعاية الصحية اتباع احتياطات العدوى المنقولة بالهواء أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي أي حين يمكن للفيروس البقاء فترة أطول في الهواء".