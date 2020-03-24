رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 122 حال في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ووصل إلى 1934 حالة وفاة.

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض ارتفع بواقع 1762 حالة خلال نفس الفترة ووصل إلى 24811 إصابة.

وكانت قد ذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن 16 لاجئا أفغانيا لقوا حتفهم، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إيران، وأشارت الوكالة اليوم الثلاثاء، إلى إعلان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أمس الاثنين، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812، فيما وصل عدد الإصابات إلى 23049، بينما تعافى 8376 شخصا حتى الآن.