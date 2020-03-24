وسجلت السلطات الأفغانية أمس أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وست حالات إصابة جديدة في ثلاثة أقاليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية، تستعد لتحويل أرض المعارض الدولية فى العاصمة طهران إلى مستشفى ميدانى يستقبل المتعافين من فيروس كورونا المستجد لقضاء فترة النقاهة، ووضعه تحت تصرف وزارة الصحة، وفقا لنائب محافظ طهران محمد تقى زادة، وذلك بعد أن تفشى الفيروس القاتل فى كافة محافظات البلاد وفقا لموقع انتخاب الإيراني.