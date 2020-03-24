السيسى يكلف الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات إضافية لتحقيق سلامة المصريين

كتب ــ محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه علي ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة علي مستوي الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلي معدلات الأمان، ووفق محددات ثابتة قائمة علي تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر علي متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأكد الرئيس، علي صفحته الرسمية بفيس بوك، على ثقته البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات و بما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر .