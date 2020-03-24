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السيسى: جميع أجهزة الدولة ستتصدى لأى محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:27 م
السيسى: جميع أجهزة الدولة ستتصدى لأى محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقد اقرت الحكومة اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار ڤيروس "كورونا"، وهي إجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الڤيروس وتقليل نسب الاصابة به .. لذا فإننى أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الاجراءات.
 
وأضاف الرئيس، علي صفحته الرسمية بفيس بوك أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدي و تواجه أى محاولات للإخلال بها و بمنتهى الحزم و الحسم وفى إطار القانون إن رهاني دائما على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات في مختلف الأوقات الصعبة حفظ الله مصر وشعبها.

السيسى

الحكومه

الحظر

حظر التجوال

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