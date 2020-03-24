اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تطلب من المعتمرين المتأخرين عن المغادرة تقديم طلب إعفاء من الآثار القانونية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:19 ص
السعودية تطلب من المعتمرين المتأخرين عن المغادرة تقديم طلب إعفاء من الآثار القانونية عملية تطهير الحرم
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الحج والعمرة فى المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجهات المختصة، إتاحة الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم فى المدة النظامية لموسم عمرة 1441هـ، التقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة وذلك بنهاية يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من مارس 2020، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكترونى eservices.haj.gov.sa.

وكان الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، قد أكد فى وقت سابق أن قرار إلغاء العُمرة للزوار والمقيمين هدفه منع وصول فيروس كورونا لمكة المكرمة، مؤكدا حرص حكومة السعودية على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وقال نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فى مداخلة هاتفية مع قناة العربية اليوم الأربعاء، إن القرار إجراء احترازى مؤقت لعدم وصول المرض إلى مكة والمدينة المنورة من خلال الزوار أو المقيمين وبشكل مؤقت ودورى، مشددا على مواصلة تقديم الخدمات لكل المعتمرين وزوار المدينة المنورة من خلال التواصل مباشرة مع الشركات المنظمة لرحلات العمرة واستكمال كافة الحزم الخدمية والمتعاقد عليها سابقا.

وأشار إلى وجود تواصل مباشر مع رحلات مغادرة المعتمرين حسب الجدولة السابقة لوصولهم لبلادهم سالمين غانمين، مختتمًا: نعمل على تسهيل عودة المعتمرين إلى بلادهم فى أقرب وقت.

كان نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبد الفتاح مشاط قد كشف عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية وزيارة المسجد النبوى بشكل مؤقت، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


الحج

العمرة

فيروس كورونا

المعتمرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة