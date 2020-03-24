اليوم السابع
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السجن لمترجم أفغانى فى الجيش الألمانى بتهمة التجسس لصالح إيران

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:19 م
السجن لمترجم أفغانى فى الجيش الألمانى بتهمة التجسس لصالح إيران الجيش الألمانى ـ صورة أرشيفية
برلين (أ ش أ)

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قضت المحكمة العليا في مدينة "كوبلنز" الألمانية بالسجن 6 سنوات و10 أشهر بحق مترجم أفغانى سابق فى الجيش الألمانى، بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى لنقله أسرارًا لجهاز الاستخبارات الإيرانى، وذكرت المحكمة - وفقا لما نقله موقع "دويتشه فيله" الإخباري الألماني، اليوم /الثلاثاء/ أن "المتهم كونه موظفا مدنيا في الجيش الألماني أساء استخدام منصبه وارتكب تهمة خطيرة، لافتة إلى أنها اكتشفت زوجته مذنبة أيضًا لمساعدته وتحريضه على التجسس، وصدر حكم بالسجن ضدها مع وقف التنفيذ لمدة 10 أشهر".

وأوضحت أن عقوبة تهمة الخيانة في ألمانيا عادة تكون بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عامًا، غير أن القضاة أخذوا في الاعتبار أن كلا المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة كما لم تصدر أحكام إدانة في حقهما من قبل
 

وبحسب موقع "دويتشه فيله" التقى الموظف أفرادًا من الاستخبارات الإيرانية في دول أوروبية مختلفة في مناسبات عدة بين عامي 2013 و2017 خلال عمله كمترجم مدني ومستشار في الجيش الألماني في مدينة "داون" بالقرب من "كوبلنز". 
 

وقام ببيع معلومات لإيران تتضمن خرائط للجيش الألماني تخص الأوضاع العسكرية وتحليلات لوزارة الدفاع الألمانية عن دول معينة مقابل مبلغ قدره 34 ألفا و500 يورو (ما يعادل 37 ألف دولار).
وألقي القبض على الموظف العام الماضي " 2019 " وتم احتجازه احتياطيًا حتى بدأت محاكمته في يناير الماضي


المانيا

الجيش الالمانى

مترجم افغانى

ايران

تجسس

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