اليوم السابع
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الرقابة الإدارية تشن حملات على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:06 م
الرقابة الإدارية تشن حملات على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطات
كتب حازم عادل – محمد أبو ضيف

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تابعت هيئة الرقابة الإدارية وبالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، حملاتها في مجال فرض وتشديد الرقابة على الصيدليات وأماكن بيع الادوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات المغشوشة أو المحظور بيعها، أو التي يتم تخزينها استغلالا لحاجة المواطنين.

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وأسفرت نتائج تلك الحملات بالمحافظات عن ضبط عدد (142469) من القفازات الطبية والكمامات، وعدد (231) ‏لتر من المطهرات، و ‏(905) زجاجة من الكحول مجهول المصدر بمحافظة أسيوط، بالإضافة الى ضبط 15000 عبوة كحول وجل و6000 لتر من مادة الكحول كان مُعد للتعبئة وتبين عدم مطابقته للمواصفات، و‏350 كمامة طبية مجهولة المصدر بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.

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كما تم ضبط عدد (6200) كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات، و300 كيلو من مادة البلاستيك المُعد للتدوير والتصنيع للكمامات والقفازات المغشوشة، بالإضافة الى 300 كيلو من الصابون السائل ‏و350 ‏كيلو من مادة الصوديوم، وعدد (6040) عبوة من الأدوية مجهولة المصدر وادوية مُخدرة وغيرها من المخصصة للصرف من خلال التأمين الصحي ومحظور بيعها بعد من الصيدليات بمحافظة الشرقية،

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حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات وحُررت محاضر بها، وتم احالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

 

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حملات رقابية

هيئة الرقابة الإدارية

مديريات الصحة

التموين

جهاز حماية المستهلك

الصيدليات

أماكن بيع الادوية

أماكن المستلزمات الطبية

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