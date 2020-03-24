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الحكومة: اللى هيمشى فى الشارع بعد الساعة 7 هيدفع 4 آلاف جنيه

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:37 م
الحكومة: اللى هيمشى فى الشارع بعد الساعة 7 هيدفع 4 آلاف جنيه مجلس الوزراء
إبراهيم سعيد

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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة اتخذت إجراءات مهمة اليوم للحفاظ على المواطنين موضحًا، أن القرارات ستطبق من غد الأربعاء.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن المواطنين عليهم الالتزام بتعليمات الحكومة.

وتابع  نادر سعد، قائلا " اللى هيمشى فى الشارع بعد الساعة 7 مساء غد الأربعاء سيوقع عليه غرامة 4000 جنيه" مؤكدًا أن هذا وفقًا لقانون الطوارئ.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الجميع عليهم الالتزام بالجلوس فى البيت، وعدم الخروج فى ظل تلك الظروف الصعبة.

وكشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الفئات المستثناة من حظر التجوال بداية من غد وقال:  المستشفيات وجميع الأطقم الطبية و المراكز الطبية الموجودة فى المحافظات كل الصحفيين الحاملين كارنيه نقابة الصحفيين أو كارنية نقابة الإعلاميين، مشيرا إلى أنه يتم السماح لـ ضيوف القنوات ولكن عليهم الذهاب لـ القنوات الفضائية فى سيارت القنوات وليس فى السيارات الخاصة.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه مازالت هناك قرارات صارمة لدى الحكومة ولكن هذا ما سيحدده المواطنين فى تنفيذ تلك القرارات، مشيرا إلى أن جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية هى قرارات استباقية ولم يفعلها أحد مثلنا.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مازال لدى الحكومة حزمة إجراءات أكثر تشددا ونتمنى ألا نصل لها، مشيرا إلى أن الذى يحدث فى مصر حاليا يكون حظر جزئى فقط.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن الذي سوف يقوم بتنفيذ قرارات حظر التجوال هى الشرطة المدنية.

وأشار إلى أن، الصحفيين والأطباء والإعلاميين تم استثناؤهم من قرار الحظر بموجب إظهار كارنيه النقابة أو جهة العمل.

 


مجلس الوزراء

فيروس كورونا

على مسئوليتى

نادر سعد

أحمد موسي

التوك شو

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