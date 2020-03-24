التعليم تخاطب المديريات إرسال مقار استراحات العاملين بامتحانات الثانوية العامة

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى من المديريات التعليمية والإدارات سرعة إرسال مقار الاستراحات المقرر تشغيلها بامتحانات الثانوية العامة 2019،2020، للعاملين بامتحانات الثانوية العامة لتجهيزها، كما طالبت الوزارة تحديد المشرفين عليها وإرسال أسمائهم إلى الإدارة العامة للامتحانات.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام علي إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في اقرب فرصة، إضافة إلى تقديم نفس الخدمة لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.

جاء ذلك ردا على استفسارات بعض طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى ظل ظروف تعطيل الدراسة بالمدارس وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

كان الدكتور طارق شوقى أكد أن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.