التعليم تحسم مصير امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب النقل.. التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصير المواد غير المضافة للمجموع لطلاب النقل خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى، موضحة أن هذه المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والمواد العملية يكتفى بتقييمهم خلال الفترة التي قضوها من الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة كما هى فى جدول الامتحانات كما تم إعلانه، مشددة على أن ترتيبها فى الجدول كما هو.



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام علي إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية على القنوات التعليمية في أقرب فرصة، إضافة إلى تقديم نفس الخدمة لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.



الحدير بالذكر أن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.



وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg



وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".